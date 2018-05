Atletico-Coach Simeone für vier Spiele gesperrt

Ein Spiel seiner Sperre hat Simeone bereits beim Rückspiel gegen Arsenal am Donnerstag abgesessen. Der Argentinier jubelte auf der Tribüne über den 1:0-Sieg, der seinem Team den Einzug ins Endspiel brachte. Beim Match am 16. Mai in Lyon gegen Olympique Marseille wird Simeone ebenfalls nicht an der Seitenlinie stehen dürfen.