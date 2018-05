Düstere neue Szenen aus Rockstars Cowboy-Epos

Im Jahr 1899 ist das Zeitalter der Revolverhelden und Postkutschenräuber fast vorbei und Männer der Gerechtigkeit machen Jagd auf die letzten Gesetzlosen. In dieser Zeit ist Rockstars Open-World-Cowboy-Epos „Red Dead Redemption 2“ angesiedelt. Im frisch veröffentlichten dritten Trailer geben die Entwickler den Fans neue Einblicke in die Handlung und erfreuen das Auge mit prachtvollen neuen Wildwest-Panoramen. Erscheinen soll „Red Dead Redemption 2“ am 26. Oktober für PS4 und Xbox One. Eine PC-Version wurde noch nicht angekündigt.