1. Mai: Ein Michael geht, der andere kommt

„Solidarität statt Verbote“

Klar ist: Die komplette Wiener SPÖ wird sich auf der Rathausplatz-Bühne auf die Bundesregierung stürzen. Türkis-Blau tue so, „als ob Wien Gotham City wäre und an jeder Ecke das Verbrechen lauert“, erklärte Kern im Vorfeld. Und so muss die Bundeshauptstadt, weil eben nicht Gotham City, bekanntlich ohne Batman aus der Comic-Stadt auskommen - was schade ist, weil der schwarze Rächer der Polizei auf dem Praterstern durchaus bei der Einhaltung des Alkoholverbotes helfen könnte. Genau dieses Verbot von Michael Ludwig stößt - wie berichtet - einigen in der SPÖ sauer auf. So wird am 1. Mai auf einigen Plakaten auch Folgendes zu lesen sein: „Solidarität statt Verbote“.