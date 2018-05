FPÖ: „Grenzsicherung haben wir Orban zu verdanken“

„Radikale Imame des Landes verweisen“

Strache forderte zudem einmal mehr ein Verbot des politischen Islam. Der Heimatschutz liege ihm besonders am Herzen. Islamische Symbole dürften keinen Platz haben. FPÖ-Innenminister Herbert Kickl sei Garant für mehr Sicherheit in Österreich. „Wenn in ATIP-Moscheen Kinder in Uniformen gesteckt werden und Kriegsspiele veranstaltet werden, dann sind das untragbare Vorfälle.“ Dagegen werde man vorgehen. „Ich erwarte mir, dass solche Vereine geschlossen werden und radikale Imame des Landes verwiesen werden. Man muss aufhören, die Probleme mit dem politischen Islam schönzureden“, so Strache. Der türkische Wahlkampf habe in Österreich nichts zu suchen. Auch einen EU-Beitritt der Türkei und eine NATO-Militärpartnerschaft werde es mit der FPÖ nicht geben.