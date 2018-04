Würde selbst RB Salzburg II die Bundesliga rocken?

Zweifellos: Marco Rose kann auf ein schier unerschöpfliches Reservoir von Fußballern zurückgreifen, die vertraglich an Red Bull Salzburg gebunden sind. Natürlich sind die Spieler kurzfristig - also, wenn in Salzburg Not am Manne ist - kaum zurück zu beordern. Aber was die Planungen für die kommende Saison anbelangt, dürfte sich der Trainer des Europacup-Halbfinalisten durchaus mit dem einen oder anderen Verliehenen beschäftigen.