Horrorvorstellung wird bei der Austria Realität

Umbruch muss her, Geld ist keines da. Borussia Dortmund, am 13. Juli Gast der Austria bei der Eröffnung der neuen Generali-Arena, dürfte nächste Saison der einzige internationale Gegner am Verteilerkreis in Favoriten sein. Denn die violette Horrorvorstellung, dass die erste Saison im neuen Stadion ohne Europacup über die Bühne geht, wird immer mehr zur Realität.