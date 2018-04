Facebook: Eltern bestimmen, was Kinder preisgeben

Facebook bringt Gesichtserkennung zurück

Mit dem endgültigen Greifen der Datenschutzverordnung am 25. Mai wird Facebook auch in Europa nach Jahren die Gesichtserkennungs-Funktion zurückbringen, bei der Nutzer in Fotos automatisch markiert werden können. Facebook hatte die Gesichtserkennung in Europa zunächst im Sommer 2011 freigeschaltet, war dabei aber auf den Widerstand europäischer Datenschützer gestoßen. Der Konzern stoppte daher die Funktion und verpflichtete sich im Herbst 2012, die dabei erzeugten Daten wieder zu löschen.