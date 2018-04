Ein Multimillionär als kleiner Dieb?

DNA auf Taschenlampe

Ermittler finden auf einer Taschenlampe, die am Tatort zurückbleibt, eine DNA-Spur. Ein Abgleich mit der europäischen Datenbank führt zu einem slowakischen Unternehmer, der kürzlich auf der Anklagebank am Landesgericht Platz nehmen musste. „Ich war in dieser Nacht sicher nicht in Tirol, sondern in der Slowakei“, verwies der kräftige Glatzkopf auf die Entfernung von 865 Kilometer. Und er hatte einen Freund im Schlepptau, der bezeugte, der Angeklagte habe auch am 25. März - wie fast jeden Tag - um 7 Uhr Früh mit ihm trainiert. Sein Trainingsbuch würde dies bestätigen. Als Zeuge beantragt wurde zudem der Direktor einer Glasfabrik, mit dem der Slowake noch am 24. März abends bei einer Besprechung zusammen war.