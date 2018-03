Sicherheitspaket: Amnesty warnt vor fatalen Folgen

Als „bittere Pille, die fatale und teilweise unabsehbare Nebenwirkungen auf die Sicherheit und Privatsphäre von jedem Einzelnen in Österreich hat“, hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International am Dienstag das von der Regierung geplante „Sicherheitspaket“ bezeichnet. Scharfe Kritik kommt auch vonseiten der österreichischen Internetprovider. Am Mittwoch endet die Begutachtungsfrist des Gesetzesvorhabens.