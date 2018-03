Topklubs jagen Red Bull Salzburgs Samassekou

Endlich konnten sie ein bisschen durchschnaufen. Trainer und Spieler von Salzburg – Teamkicker ausgenommen – genossen nach fünf englischen Wochen in Folge erstmals wieder ein freies Wochenende. Das Coach Marco Rose nutzte, um seine Familie in Leipzig zu besuchen. Andre Ramalho gönnte sich einen Kurztrip nach Venedig, während Co-Trainer Alex Zickler mit den Bayern-Legenden ein Gastspiel in Liverpool absolvierte. Im Video oben sehen Sie die Highlights der jüngsten Partie der „Bullen“ gegen die Austria!