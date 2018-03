Umfrage zeigt: Österreich ist auf einem guten Weg

62% waren mit Regierung Kern/Mitterlehner unzufrieden

Im November 2016 – also in einer Zeit, in der Christian Kern und Reinhold Mitterlehner die Chefs der Bundesregierung waren, gaben bei einer IMAS-Umfrage 62 Prozent der Österreicher an, mit der Politik unzufrieden zu sein. Nur magere 27% Prozent waren damals zufrieden. Und jetzt ist es genau umgekehrt: Bei der aktuellen IMAS-Umfrage im Auftrag der „Krone“ gaben 59 Prozent der 1000 befragten Österreicher an, mit der Politik zufrieden zu sein. Wobei ein Detail ganz deutlich heraussticht.