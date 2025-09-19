Mietauto-Firma wehrt sich gegen schwere Vorwürfe

„System ist technisch nicht darauf ausgelegt“

Dagegen wehrt sich 123-Transporter. Die Vorwürfe rund um das angebliche Sperren von Fahrzeugen auf Tour seien haltlos, sagt der Gründer und CEO, Matthias Pajek. „Unser System ist technisch nicht darauf ausgelegt, während der Fahrt die Zündung zu unterbrechen. Die einzige Funktion, auf die wir Einfluss nehmen können, ist die Wegfahrsperre, Teil eines jeden modernen Fahrzeuges.“ Diese Wirkweise verhindere lediglich, dass ein Kastenwagen im Stillstand neu gestartet werden könne, da die Verbindung zwischen Schlüssel und Schloss unterbrochen werde, heißt es.