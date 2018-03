ÖVP/FPÖ: Wie sich das Land politisch veränderte

ÖVP unter Kurz: Von Platz 3 an die Spitze

Schaut alles nach recht stabilen Verhältnissen aus, aber: Blickt man etwa zwei Jahre zurück, sieht man deutlich, wie sich das Land politisch verändert hat: Noch im Februar 2016 – also vor der „Kurz-Zeit“ in der ÖVP – führte die FPÖ mit 29% alle Umfragen an – siehe Detail-Grafik unten. Die ÖVP lag in diesen Monaten noch auf Platz 3, die SPÖ war stabil, die Grünen mit rund 15 Prozent praktisch nicht wegzudenken. Bei der Wahl am 15. Oktober – und schon bei den Umfragen davor – setze dann der Wandel ein. Die ÖVP, zu dieser Zeit schon Türkis statt Schwarz, stürmte an die Spitze.