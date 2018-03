Waffen-Fans wechseln von YouTube zu Pornhub

„Belastbare und robuste“ Infrastruktur

Die Macher der Waffenvideos loben die Plattform in höchsten Tönen: „Pornhub hat sich in der Vergangenheit als vorausschauende Stimme in der Online-Community ausgezeichnet“, erklärt man bei InRange TV. Überdies verfüge die Porno-Seite über eine „belastbare und robuste“ Infrastruktur.