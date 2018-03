Strache: „Es muss lückenlos aufgeklärt werden“

Aber die Summe dürfte sogar noch ansteigen. Auch aus 2016 und 2017 soll es Rücklagen in Millionenhöhe geben. Rudolf Hundstorfer, Präsident der Bundes-Sportorganisation: „Die sind nett, aber das Geld muss dem Sport zur Verfügung stehen!“ Auch Leo Windtner, Präsident des Fußballbundes, ist ganz dieser Meinung: „Von der Infrastruktur her sind wir im Europavergleich in vielen Bereichen Nachläufer. Der Sport würde das Geld dringend brauchen. Und er darf da jetzt nicht übrig bleiben!“