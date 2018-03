Brisant! 106 Millionen Euro einfach „vergessen“

Köpferollen?

Ohne auf Details einzugehen, hatte der neue Sportminister Heinz-Christian Strache bereits während der Winterspiele in einem Vier-Augen-Gespräch erklärt, dass gewisse Dinge genau zu untersuchen und aufzuarbeiten wären. Schon damals kündigte er ein mögliches Köpferollen an. Falls es um diesen Fall ging, könnte es ein heftiges sein. Schließlich werden Kleinmann so gut wie alle recht geben, wenn er meint: „So was kann sich niemand gefallen lassen – auch der Sport nicht!“