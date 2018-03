Nach 1:5 bei Rapid: WAC feuert Pfeifenberger

2015 Kühbauer beerbt

Der Ex-ÖFB-Teamspieler hatte im Lavanttal Ende November 2015 Dietmar Kühbauer beerbt und mit dem Club in der Folge zweimal den Klassenerhalt geschafft - dank der Ränge sechs (2015/16) und acht (2016/17). „Es war eine wunderschöne Zeit in Kärnten“, betonte Pfeifenberger. „Natürlich tut es immer weh, wenn du einen Verein verlassen musst.“ In der nun freien Osterzeit will der Coach nun einmal alles in Ruhe verarbeiten. „Einfach herunterkommen und dann schauen, was ich weitermache“, so Pfeifenberger.