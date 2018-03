Arsenal-Star ist Millionär, seine Mutter obdachlos

„Ich will einfach nur mein eigenes Leben leben“, soll der Mittelfeldmann nach den Vorfällen zu seiner Mutter gesagt haben. Während er bereits Millionär ist, ist Jule seit Dezember obdachlos. Weihnachten verbrachte sie in ihrem Container. „Ich will einfach wissen, was ich falsch gemacht habe“, so die verzweifelte Mutter.