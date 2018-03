Foda legt sich fest: „Alaba kann alles spielen!“

Nach zwei Monaten nicht auf dem Trainingsplatz: Wie sehr geht es Ihnen ab, und wie sehr kribbelt es vor dem ersten Teamcamp des Jahres bereits?

Foda: "Klar, wenn du zehn Jahre am Stück Trainer warst und tagtäglich am Platz gestanden bist, fehlt dir das am Anfang. Aber ich war sehr viel unterwegs, habe viele Spiele und Spieler beobachtet. Es wurde mir nicht fad, im Gegenteil. Es ist immer wichtig, im Leben auch unterschiedliche Dinge zu tun. Auch dieses neue Aufgabengebiet ist interessant. Man lernt neue Menschen kennen. Insofern bin ich sehr zufrieden. Aber ja, die Vorfreude auf den Lehrgang ist sehr groß. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht viermal am Tag trainieren will, weil ich so gerne am Platz stehe."