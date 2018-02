ÖSV-Legende Kahr: „Mir bleibt nichts erspart!“

Die ÖSV-Trainerlegende Kahr erlangte als "Downhill-Charly" Berühmtheit. Mit Österreichs Abfahrern holte der heute 85-Jährige ab 1972 große Erfolge, Franz Klammer gewann 1976 in Innsbruck Olympisches Gold. Kahr selbst erklärte nun: "Mir bleibt nichts erspart. So etwas brauchst im Leben und das mit 86 Jahren!" "Das ist glatte Verleumdung. Tatsache ist, es ist nicht wahr", so Anwalt Manfred Ainedter. Außerdem sagte der Jurist: "Es ist kein Zufall, dass so etwas kurz vor Beginn der Olympischen Spiele veröffentlicht wird. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass auf diesem Wege versucht wird, auf die österreichische Mannschaft Einfluss zu nehmen."