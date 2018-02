Namen sind raus! Kuttin nennt Normalschanzen-Adler

Neben Weltmeister Stefan Kraft, der im Weltcup in den Top Ten liegt, sind noch Michael Hayböck, Gregor Schlierenzauer und Manuel Fettner für den olympischen Normalenschanzenbewerb der Skispringer in Pyeongchang nominiert worden. Diese Entscheidung gab Österreichs Cheftrainer Heinz Kuttin nach dem Training und "langer Diskussion" am Mittwochabend in Südkorea bekannt.