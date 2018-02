Super-Bowl-Held Nick Foles will Priester werden

Nick Foles hat Tom Brady am Sonntag in Minneapolis die Show gestohlen. Der 29-jährige Quarterback führte Außenseiter Philadelphia Eagles in der 52. Auflage der Super Bowl zu einem 41:33-Sieg gegen Titelverteidiger New England Patriots. Als Belohnung gab es die Auszeichnung als wertvollster Spieler (MVP) des Finales der National Football League (NFL).