Admira hat Knasmüllner-Ersatz gefunden

Der aufgrund seiner dortigen Geburt für das kasachische Nationalteam spielberechtigte Merkel wurde in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet, wechselte aber früh zum AC Milan, wo er 2010 mit 18 Jahren auch sein Debüt in der Champions League gab und in der Folge an der Seite von Stars wie Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo und Ronaldinho Meister wurde. Der große Durchbruch gelang ihm aber nicht. In Italien spielte er danach auch für Genoa, Udinese und Pisa, in England für Watford, in der Schweiz für die Grasshoppers Zürich und zuletzt seit Sommer 2016 eben in Bochum.