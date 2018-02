Krammer: „Mindestens zwei Jahre Stadionverbot“

Rapid greift durch! Nach dem Skandal-Derby am Sonntag werden die sämtlichen Personen, die Gegenstände auf das Spielfeld warfen - sofern identifizierbar -, mit Stadionverbot bestraft. "Mindestens zwei Jahre", sagte Präsident Michael Krammer im Zuge einer Pressekonferenz am Montagnachmittag. Elf entsprechende Personen sind dank Video-Aufzeichnungen bereits erkannt worden, jetzt läuft die Identifizierung. Außerdem wird sich der Verein mit Regressforderungen an die Sünder wenden.