Räuber stach zweimal auf 23-Jährigen ein

(APA). Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag in Huben in Längenfeld (Bezirk Imst) zweimal mit einem Messer auf einen 23-Jährigen eingestochen. Wie die Polizei berichtete, forderte der Mann zunächst Geld. Als ihn der Einheimische daraufhin wegstieß, zückte er das Messer und stach zu. Anschließend flüchtete er in Richtung Dorfmitte.