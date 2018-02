Quartett schlug Tiroler (20) krankenhausreif

(APA). Vier Niederländer im Alter von 19 bis 23 Jahren sollen einen Landsmann (20) in der Nacht auf Samstag in Kirchberg (Bez. Kitzbühel) krankenhausreif geschlagen haben. Der 20-Jährige wurde von einem Passanten blutüberströmt auf der Straße gefunden. Der junge Mann erlitt unter anderem eine Oberschenkelfraktur, Serienrippenbrüche sowie Kopfverletzungen und wurde in die Innsbrucker Klinik überstellt.