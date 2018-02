Volksbegehren kommt: ÖVP/FPÖ im Raucher-Dilemma

Die Ausgangslage ist klar: Die Österreicher greifen im EU-Schnitt überdurchschnittlich oft zur Zigarette – wohl auch ein Grund dafür, dass der Widerstand gegen das Qualmen in der Gastronomie steigt. Über 450.000 Menschen haben im Internet eine Petition unterschrieben – was die Regierung in ein Dilemma stürzt.