Hirscher-Anreise: „Der Feind in meinem Flugzeug“

Was macht der neue rot-weiß-rote Ski-König am Tag nach seiner Krönung in Garmisch mit dem 55. Weltcup-Sieg? Logisch: Trainieren – und sich auf das nächste Rennen vorbereiten. Die Anreise von Marcel Hirscher zum City-Event am Dienstag in Stockholm erfolgt nun schon traditionell am „Matchtag“ mit einem Privatjet. Und ebenso traditionell werden beim Flug in den Hohen Norden in dem Flieger auch diesmal die Konkurrenten Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault Platz nehmen.