Hämmerle im Cross-Weltcup-Sprint Dritter

Bansko-Vorjahressieger Hämmerle jagt zwar in dieser Saison noch seinem insgesamt fünften Weltcupsieg nach, stand aber schon in vier von sieben Bewerben auf dem Podest und ist im Cross-Weltcup nach sieben von zwölf Rennen hinter Vaultier und dem Australier Alex Pullin weiter Dritter. Vor dem Olympia-Bewerb am 15. Februar gastiert der Weltcup noch am nächsten Wochenende für zwei Konkurrenzen in Feldberg in Deutschland.