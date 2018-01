Lithium und Kobalt könnten knapp werden

Das chemische Element Lithium ist ein sogenanntes Alkalimetall, ähnlich wie Natrium oder Kalium. In Batterien ist es in geladener (ionisierter) Form wichtig für die Speicherung von Elektrizität. Der Lithium-Ionen-Akku bildet eine Basistechnologie vieler Anwendungen, auch bei Smartphones und Notebooks. Das Leichtmetall kommt meist in Verbindungen vor. Als schimmerndes "weißes Gold" wird Lithium im Bergbau gewonnen - vor allem in Südamerika, China und Australien.