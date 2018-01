Stöger: „Gehe davon aus, dass Aubameyang bleibt!“

Der Theorie, dass Aubameyang ihm seine persönliche Zukunft beim BVB versauen könnte (Geht er, fehlt ein Torjäger; bleibt er, würde es ein "XXL-Problem" in der Mannschaft geben), widerspricht Stöger: "Diese These trifft nicht zu. Ich will, dass jeder Spieler Halt im Team findet. Das ist mein oberstes Gebot. Da denke ich nicht darüber nach, ob mir jemand meine Zukunft verderben könnte. Und ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft als Gruppe relativ klar ist und weiß, was sie will."