Vincent Kriechmayr im Kitz-Training Dritter

Nicht am Start waren für Österreich Max Franz, der an einer Magen-Darm-Erkrankung laboriert, und Otmar Striedinger, der Probleme mit dem linken Unterschenkel hat. Johannes Kröll kam zu Sturz, fuhr aber selbst ins Ziel. Freitag geht in Kitzbühel der Super-G in Szene, Samstag folgt die Abfahrt und Sonntag der Spezialslalom. In der Nacht auf Freitag wird nochmals Neuschnee erwartet.