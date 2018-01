Thiem mit viel Mühe in dritter Melbourne-Runde

"Die ganze Zeit drangeblieben"

"Am besten man spielt bei der Hitze nicht so lange, aber das hat heute nicht so gut geklappt", meinte Thiem im "on Court"-Interview lachend. Im ersten Satz ging es nach je drei Breaks ins Tiebreak, in dem Thiem zwei Satzbälle hatte. Im zweiten Durchgang ließ der Sieger von acht ATP-Turnieren einen Breakball bei 3:3 aus, ein Doppelfehler bescherte ihm einen 3:5-Rückstand und nach weiteren vergebenen Breakbällen auch den Verlust des zweiten Satzes.