Deutscher Jonas Folger fährt 2018 nicht in MotoGP

Folger leidet seit 2011 an der seltenen genetischen Krankheit. Er hatte zwar im Vorjahr beim Heimrennen auf dem Sachsenring als Zweiter gleich in seinem Rookie-Jahr einen Podestplatz erobert, dann aber die letzten vier Saisonrennen verpasst und klagte über Erschöpfungszustände. "Ich war nicht in der Lage, die gewünschten Fortschritte zu machen. Zu diesem Zeitpunkt fühle ich mich nicht zu 100 Prozent in der Lage, eine MotoGP-Maschine zu fahren", sagte Folger. "Ich hoffe, eines Tages zurück zu sein."