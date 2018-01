Pfeilschnelle Vonn fährt in Cortina allen davon

Lindsey Vonn hat am Mittwoch im ersten Training für die Weltcup-Abfahrten in Cortina d'Ampezzo deutlich gemacht, dass sie wieder in Topform ist. Die US-Amerikanerin erzielte in 1:37,99 Minuten überlegene Bestzeit. Die zweitplatzierte Italienerin Sofia Goggia, die am Sonntag in Bad Kleinkirchheim gewonnen hatte, lag bereits 0,95 Sekunden zurück, die drittplatzierte Jacqueline Wiles (USA) gar 2,02.