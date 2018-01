„Merkel ist phänomenale Führungspersönlichkeit“

Apple-Chef Tim Cook sieht in der deutschen Kanzlerin Angela Merkel ein Vorbild für junge Frauen. "Angela Merkel ist eine phänomenale Führungspersönlichkeit - nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt", sagte Cook in einem Interview mit dem Verein National Center for Women and Information Technology, der sich für eine stärkere Beteiligung von Frauen in der Informationstechnik einsetzt.