ÖSV-Bekleidung gestohlen: Diebe stellten sich

Die Diebe, die am vergangenen Wochenende beim Skifliegen am Kulm aus einem Container Bekleidung des österreichischen Teams gestohlen hatten, stellten sich: Zwei Männer aus dem Bezirk Murtal brachten die Stücke am Tag danach zur Polizeiinspektion. Sie gestanden, die Kleidung mitgenommen zu haben. Sie seien betrunken gewesen. Die beiden wurden angezeigt, hieß es am Mittwoch.