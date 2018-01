Foto-Skandal erschüttert Österreichs EM-Gegner

"Ich war total erschüttert", sagte die 26-Jährige der Boulevardzeitung "VG". Sie denke sogar an Rücktritt. Der Verband habe versucht, die Sache unter den Teppich zu kehren und sich nicht öffentlich, sondern nur privat entschuldigt. Das wies der norwegische Handballverband zurück und veröffentlichte einen Brief an Mörk, in dem er ihr Unterstützung zusagte. Präsident Kare Geir Lio erklärte, der Verband habe den Fall ernst genommen. Es sei bekannt, dass einige Spieler die Bilder auf ihre Handys bekommen hätten. Wie sie damit umgegangen seien, wisse man nicht - nur, dass die Bilder inzwischen gelöscht seien.