Sexueller Missbrauch: US-Arzt droht Rekordstrafe

"Nassar jagte unwissende Opfer"

Der heute 54-jährige Nassar hatte nach rund 20-jähriger Tätigkeit im US-Verband seine Lizenz 2015 verloren, nachdem Präsident Steve Penny zurückgetreten war. "Nassar jagte Jahrzehnte lang unwissende Opfer an jeder Ecke und bei jeder Gelegenheit: Im Keller seines Hauses, in der medizinischen Klinik, in seinem Fitnessstudio, in Trainingseinrichtungen und in Hotels auf der ganzen Welt", schrieb Generalanwältin Angela Povilaitis im Strafantrag.