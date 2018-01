Marach erobert mit Pavic Titel in Auckland

Wie schon in der ersten Runde und im Halbfinale setzten sich die beiden im Match-Tiebreak durch, bewiesen also Nervenstärke. Noch wichtiger aber ist, dass die beiden nun in starker Form und mit viel Zuversicht die Australian Open in Angriff nehmen können. "Wir haben viel Selbstvertrauen, haben zwei gute Wochen gespielt", sagte der 37-jährige Marach. "Jetzt müssen wir uns ein wenig erholen, um für Melbourne bereit zu sein."