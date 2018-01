Neue Zeiten: Erster RB-Fanklub in Afrika gegründet

Nur zwei Mitglieder sind Deutsche, alle anderen kommen aus Mosambik. Viele von ihnen haben vorher in Deutschland oder in der DDR gearbeitet. Ein Teil des großen Supports ist auch damit erklärbar: Während der Achtziger Jahre sind etwa 20.000 junge Mosambikaner zur Arbeit nach Ostdeutschland geschickt worden, im Rahmen des sozialistischen Austauschprogrammes, der zwischen den beiden Ländern vereinbart wurde. Viele sprechen noch sehr gut Deutsch: "Leipzig bedeutet mir so viel, die Mannschaft mit den vielen jungen und talentierten Spielern ist mein Ein und Alles" - sagte einer einer der Fanclubmitglieder der Deutschen Welle.