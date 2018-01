Programmänderung in Bad Kleinkirchheim

Das Warmwetter und die Pistenprobleme haben zu einer Programmänderung beim Damen-Skiweltcup in Bad Kleinkirchheim geführt. Der Super-G wurde auf Samstag vorgezogen, die an diesem Tag geplant gewesene Abfahrt auf Sonntag verschoben. Grund ist, dass am Freitag nur ein verkürztes Abfahrts-Training stattfinden konnte.