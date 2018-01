Abspaltung? Dann könnte Messi ablösefrei weg sein

Die mögliche Abspaltung Kataloniens hätte unmittelbare Auswirkung auf das sportliche Aushängeschild der Region. Liga-Chef Javier Tebas hat bereits betont, dass der FC Barcelona dann keine Spielgenehmigung in der Primera Division mehr hätte. Sollte der Verein dann auch nicht in der englischen Premier League, der italienischen Serie A oder der deutschen Bundesliga spielen, würde laut El Mundo die Klausel in Messis Vertrag wirksam. Der Klub wollte den Bericht nicht näher kommentieren.