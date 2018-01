Thomas Bauer vor EM: „Flucht in andere Welt“

Johann Ingli Gunnarsson, der Mentaltrainer aus Island, schon 2014 im Vorfeld des erfolgreichen WM-Play-offs gegen Norwegen gefragt, nahm am Donnerstaf im Quartier von Österreichs Handball-Team, das am Freitag in der Südstadt (20.25) gegen EM-Teilnehmer Tschechien probt, die Arbeit auf. Der Isländer wird ein wichtiger Ansprechpartner für Teamkapitän Thomas Bauer („Er hat Präsenz, wenn er den Raum betritt“), dem in den vergangenen Monaten „der Spaß vergangen ist."