Gargers ewiger Frühling in Chinas dritter Liga

Anfang Oktober hatte ihn der erste Anruf aus China erreicht. „Da will mich wer für blöd verkaufen“, dachte sich Kurt Garger. Dem war nicht so. Über einige Ecken via Sportdirektor des Vereins und eines in Wien lebenden chinesischen Sportjournalisten reiste Österreichs Ex-Teamverteidiger, zuletzt Trainer bei NÖ-Landesligist Stripfing, noch 2017 in die Provinz Yunnan, um den Zweitligisten vor dem Abstieg zu retten.