Apple fordert Hausverbot für Attac-Aktivisten

Apple geht juristisch gegen die globalisierungskritische Organisation Attac in Frankreich vor. Der iPhone-Hersteller reichte am Donnerstag vor dem Pariser Landgericht eine Eilklage gegen Attac ein, nachdem Aktivisten mehrfach Apple-Läden in Paris und anderen Städten besetzt und gegen "Steuerhinterziehung" durch den US-Konzern protestiert hatten.