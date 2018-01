Bayern-Torhüter Ulreich muss Training abbrechen!

Ein Ausfall für Ulreich wäre besonders bitter, hätte er doch diese Saison auch die Chance in der Champions League zu überzeugen. Außerdem war er bisher in blendender Form, hielt gegen Stuttgart in der letzten Sekunde einen Elfmeter und damit den Sieg fest. Wenn Ulreich tatsächlich länger außer Gefecht sein würde, würde ihn wieder der 36-jährige Tom Starke ersetzen. Der wollte seine Karriere eigentlich schon im Sommer beenden, entschied sich dann aber um. Er gehörte am 15. und am 16. Spieltag zu den Besten auf dem Spielfeld.