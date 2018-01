88 Zoll: LG präsentiert monströsen 8K-OLED-TV

Das berichtet das IT-Portal „Engadget“. Demnach übertrumpft LG mit dem neuen TV-Monstrum seinen bisher größten OLED-Fernseher um elf Zoll, steigert die Diagonale also von 77 auf 88 Zoll. Auch an der Auflösungsschraube wurde gedreht: Die Neuheit bietet 8K, also 7680 mal 4320 Pixel.