Cologna holt in Lenzerheide den 22. Weltcup-Sieg

Nach gefrierendem Regen in der Nacht war die Spur glatt gewesen, Stadlober erlitt bei einem Sturz Schürfwunden am Unterarm: "Gleich zu Beginn des Rennens hatte ich in einer scharfen Kurve bei hoher Geschwindigkeit einen Sturz. Es ist so schnell gegangen, dass ich nichts machen konnte", sagte Stadlober. "Es waren heute nicht meine Verhältnisse. Die Abfahrten waren extrem glatt und eisig." Danach sei sie nicht wirklich ins Laufen gekommen und vor allem bergab ließ sie viel Zeit liegen. "Die Tour hat erst begonnen und ich muss wie in den letzten Jahren die Aufholjagd von weit hinten starten."