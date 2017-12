Schock! United-Stürmer Lukaku vom Platz getragen

Hoedt hatte den belgischen Nationalspieler am Kopf getroffen. Lukau blieb danach regungslos liegen, musste minutenlang behandelt und schließlich mit einer Sauerstoffmaske vom Platz getragen werden. Laut ersten Informationen gibt es jedoch Entwarnung. Die Verletzung soll nicht so schlimm sein, wie befrüchtet. So konnte der Stürmer auch gleich im Old Trafford versorgt werden und musste nichts ins Krankenhaus.